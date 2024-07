Atividade contou com participação de agentes de diversos municípios do estado do Rio de Janeiro - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 02/07/2024 15:54

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Vigilância em Saúde Ambiental, realizou nesta terça-feira (2) uma capacitação no Parque de Saudade, em parceria com a empresa ST Irajá Ltda. - especializada na gestão de controle e biologia de roedores em áreas urbanas e rurais. A atividade contou com a participação de agentes de diversos municípios do estado do Rio de Janeiro. A palestra foi ministrada pelo biólogo da empresa, Jorge Antônio da Cunha Chagas, que exemplificou a proposta do encontro. “Passamos para os agentes presentes nesta capacitação como lidar com os novos equipamentos e o controle de roedores. Tivemos aqui em Barra Mansa uma excelente adesão, com a participação de vários municípios, sendo três técnicos de cada cidade. Fico agradecido pelo saldo positivo”, frisou. A supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental de Barra Mansa, Millena Borges, ressaltou os benefícios do evento promovido. “Foi muito boa essa capacitação junto à equipe da empresa ST Irajá. Pudemos orientar e indicar a melhor forma de realizar os serviços, porque muitos agentes recebem a missão de promover o combate aos roedores e também outros tipos de animais que podem acarretar malefícios aos seres humanos, a exemplo do mosquito Aedes aegypti, que é o propagador da dengue”, disse. Durante a capacitação os seguintes temas foram abordados visando elucidar o trabalho dos técnicos: - Aero System - Controle dos mosquitos no interior do domicílio;

- Equipamento veicular para aplicação de adulticida – UBV;

- Equipamento veicular para aplicação de larvicida;

- Larvicidas XRT - Para grande volumes de água de consumo humano ou não;

- Armadilhas para monitoramento e controle de mosquitos - BG Pro, BG Gat.

