Drable (de casaco preto) informou que teatro ficará localizado no antigo DER, no bairro Boa VistaDivulgação/CCS PMBM

Publicado 01/07/2024 16:47

Barra Mansa - Na manhã desta segunda-feira (1º), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, anunciou a construção de um teatro no município. O novo equipamento será instalado através de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, por meio da Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj).

Acompanhado do presidente da Funarj, Jackson Emerick, de representantes do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) e do secretário de Planejamento Urbano, Eros da Joalheria, o chefe do Executivo anunciou que o teatro ficará localizado no antigo DER, no bairro Boa Vista.

Drable aproveitou a oportunidade para enaltecer o apoio do Governo do Estado e de todos os envolvidos no projeto. “Quero agradecer ao nosso governador Cláudio Castro pelo apoio para que esse novo equipamento seja construído, à secretária de Cultura, Danielle Barros, e a todos aqueles que movimentam a cultura no estado do Rio de Janeiro. A partir de agora Barra Mansa entra neste cenário de forma definitiva. Aproveito para dizer que estamos em um diálogo adiantado com os vereadores para que o andar de cima da antiga Câmara seja um polo da Funarj”, informou o prefeito.

De acordo com Jackson Emerick, é uma missão do Governo do Estado levar mais espaços de cultura para o interior. “99% dos equipamentos da Furnarj estão na capital e o governador tem pedido para que a gente traga a cultura e a arte para o interior. Fico muito feliz por essa parceria e por estar ajudando o município em que nasci”, disse Emerick.