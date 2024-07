Números 0800 visam melhor atendimento, além de receber denúncias de crime de racismo - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 01/07/2024 16:14

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e a Gerência de Promoção da Igualdade Racial (Gepir), divulgou nesta segunda-feira (1°), o novo serviço de contato da pasta, através de um número 0800, que visa fornecer um atendimento melhor à população e irá receber denúncias de crime de racismo no país.

A vice-prefeita e secretária municipal de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, destacou como o novo serviço vai possibilitar à população uma forma de contato mais acessível e rápida para as possíveis denúncias. “É extremamente necessário incentivar reflexões e ações práticas para combater o racismo em todas as suas formas. Precisamos incrementar a educação antirracista, pois é de suma importância para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Todas as denúncias serão de forma sigilosa, possibilitando um atendimento cada vez melhor e mais prático, sempre de forma segura e visando à confiabilidade da nossa população”, disse Fátima.

O secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, também ressaltou a nova ferramenta de contato para promover uma receptividade e um alcance maior. “O nosso compromisso é justamente facilitar esse acesso para questões com foco assistencial, levar para o usuário que não tem acesso ao aparelho celular ou smartphone o poder de entrar em contato com todos os dispositivos. Procuramos quebrar esse protocolo de dificuldade que ainda existe entre a secretaria e a população, e estamos buscando atender o maior número possível de demandas, sempre da melhor forma”, destacou.

Os números da SMASDH para atendimento e denúncias:

- Racismo: 0800-1242020

- Ceam: 0800-2424444

- Creas: 0800-1241023

- Centro LGBTQIAPN+: 0800-1241010

- Cemitério Municipal: 0800-1241033