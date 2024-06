Um veículo levava tabletes de maconha escondidos na lateral, enquanto outro atuava como 'batedor' - Divulgação/PRF-RJ

Um veículo levava tabletes de maconha escondidos na lateral, enquanto outro atuava como 'batedor'Divulgação/PRF-RJ

Publicado 28/06/2024 14:57

Barra Mansa - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 16 quilos de maconha em Barra Mansa, na madrugada desta sexta-feira (28). Dois veículos foram abordados.

Uma equipe da PRF realizava fiscalização no KM 295 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) quando decidiu abordar dois veículos que transitavam pela via. Quando foi iniciada a inspeção veicular, os policiais encontraram escondidos na lateral do carro um total de 16 quilos de maconha, separados em tabletes, enquanto o outro veículo fazia a função de “batedor” na tentativa de evitar o flagrante.

Um dos condutores informou ter encontrado o motorista do outro veículo para realizar compras em São Paulo e revender no Rio de Janeiro. Já o outro condutor informou estar vindo de São Paulo e não reconhecer o motorista. A ocorrência foi encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia Civil, em Barra Mansa.