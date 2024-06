Realizada através do Instagram da prefeitura, a apresentação é referente ao exercício de 2023 - Chico de Assis/CCS PMBM

Barra Mansa - O Fundo de Previdência Social de Barra Mansa (Previbam) realizou, na tarde desta quarta-feira (26), a primeira Audiência Pública de Prestação de Contas. Realizada através do Instagram da Prefeitura de Barra Mansa, a apresentação de dados é referente ao exercício de 2023.

Com o objetivo de tornar público o relatório de governança, a política anual de investimentos e o atuarial, a audiência pública contou com cerca de 100 visualizações simultâneas. Além disso, a audiência também teve como objetivo cumprir os requisitos do Programa Pró-Gestão.

A presidente do Previbam, Denise Gomes, comentou sobre o sucesso e boa adesão à audiência pública. “Gostaria de agradecer ao nosso prefeito Rodrigo Drable e a todos os servidores da Previbam que não mediram esforços para que nós chegássemos a esses resultados. Nossa missão é garantir aos beneficiários um futuro de qualidade, zelando pelos seus direitos, então, nada mais justo do que essa prestação de contas”, disse a presidente.

Todas as informações divulgadas na audiência pública estão disponíveis no Portal da Transparência, que se encontra no site da Prefeitura de Barra Mansa (portaltransparencia.barramansa.rj.gov.br), para que toda a população possa ter acesso.