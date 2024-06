Situação foi relatada por alunos adolescentes, que apontaram o senhor que havia feito perguntas de cunho sexual a eles - Divulgação/CCS PMBM

Situação foi relatada por alunos adolescentes, que apontaram o senhor que havia feito perguntas de cunho sexual a elesDivulgação/CCS PMBM

Publicado 26/06/2024 17:34

Barra Mansa - Na tarde desta quarta-feira (26), a Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM) prendeu um homem nas redondezas do Colégio Nossa Senhora do Amparo, no Centro, acusado de importunação sexual. A situação foi relatada por alunos adolescentes, que apontaram o senhor que havia feito perguntas de cunho sexual a eles.

Após a chegada de uma viatura da Guarda Municipal, o suspeito foi conduzido pelo 1° Classe Sanches e pela GMF Hilguera até a 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde foi registrado um boletim de ocorrência.

A GMBM ressalta que conta com a Patrulha da Mulher e casos como o ocorrido podem ser denunciados através do WhatsApp (24) 99931-8829 ou pelos telefones: (24) 3028-9339, (24) 3028-9369 e 153.