Objetivo do encontro foi traçar metas e planos para impulsionar a economia e o desenvolvimento na região - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 24/06/2024 20:30

Barra Mansa - Na manhã desta segunda-feira (24), a Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa realizou um encontro com lideranças para a articulação e a promoção de ações que visam ao avanço econômico, tecnológico e a inovação do estado do Rio de Janeiro, em especial o Sul Fluminense. A reunião, realizada na Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap-BM), contou com a presença de representantes da ArcelorMittal, da Firjan e do Sebrae.

De acordo com o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Bruno Paciello, o objetivo é traçar metas e planos para impulsionar a região. “Estamos unindo forças para o avanço tecnológico e econômico de todo o estado do Rio de Janeiro, e consequentemente impulsionar o Sul Fluminense. Além disso, estamos alinhando projetos e ações que coloquem o nome de nossa cidade e região no cenário de inovação. Dessa forma conseguimos provocar, aguçar e fomentar as startups e as soluções que promovem desenvolvimento. Esse é o papel da Companhia, conseguir juntar grandes atores que pensam em desenvolvimento econômico, fomento do avanço da tecnologia e inovação, gerando muitos frutos para a cidade”, disse Paciello.

O diretor de administração e finanças da Companhia de Desenvolvimento, Luís Batista, destacou a importância de somar as lideranças para trazer mais avanços para a região. “O ponto alto do encontro foi o estreitamento do relacionamento entre as instituições que buscam o crescimento e desenvolvimento industrial do Sul Fluminense. Aproveito para parabenizar a ArcelorMittal pelo belo projeto apresentado”, afirmou Batista.

Uma das pautas do encontro foi a realização da ‘Maratona de Inovação ArcelorMittal’, que acontecerá no segundo semestre na cidade do Rio de Janeiro.

“Nós, da ArcelorMittal, estamos trabalhando para fortalecer parcerias estratégicas para promoção da importância da inovação para a transformação do ambiente de negócios e educação no estado do Rio de Janeiro para o futuro. Este encontro é para apresentar a Maratona da Inovação, evento que vai movimentar o ecossistema de inovação, a indústria e atores importantes no ambiente educacional do estado, e será realizado no dia 9 de outubro no Museu do Amanhã. Aguardem que vêm novidades por aí”, afirmou Rodrigo Carazolli, gerente geral de Inovação da ArcelorMittal.