Atividade tem objetivo de aprofundar a prática dos instrumentos e mostrar aos alunos o próprio progressoChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 24/06/2024 20:12

Barra Mansa - A Escola Vocacionada à Música – Ciep 485 João Baptista Barros, localizada no bairro Bom Pastor, realizou na tarde desta segunda-feira (24) mais uma edição do show de talentos envolvendo os alunos da unidade. O evento é realizado uma vez por mês e conta com o auxílio dos músicos do Projeto Música nas Escolas. A atividade tem o objetivo de aprofundar a prática dos instrumentos e mostrar o que os estudantes vêm aprendendo durante as aulas.

A apresentação ficou por conta do coral ‘150 vozes’ dos alunos do ensino médio e fundamental II. Também aconteceram apresentações dos alunos que praticam aulas de violão e de teclado. Esse foi o terceiro show de talentos realizado na unidade em 2024.

O coordenador musical da Vocacionada à Música, Gilliade Lima, destacou a emoção de acompanhar mais um dia de apresentações dos estudantes. “O show de talentos é um momento muito especial, pois é onde os alunos colocam em prática todo o repertório que eles ensaiam nas aulas”, disse.

De acordo com a professora de coral, Maria José, as apresentações mostram para o aluno a sua evolução. “Esse show de talentos é uma maneira de os estudantes verem o seu progresso. No próximo semestre eles irão realizar mais uma apresentação e poderão ver o tanto que evoluíram durante o ano”, ressaltou a professora.