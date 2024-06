Prefeito Rodrigo Drable (ao centro) visitou obras do futuro Hospital dos Olhos, que vai funcionar no Hospital da Mulher - Felipe Vieira/Secom PMVR

Publicado 21/06/2024 19:52

Barra Mansa - Nesta sexta-feira (21), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, visitou as obras do futuro Hospital dos Olhos, que vai funcionar no interior do Hospital da Mulher, no bairro Ano Bom. A nova estrutura vai contar com quatro consultórios, centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica, sala de pré-consulta, recepção, sala de espera e outras melhorias, como banheiros com acessibilidade. Durante a visita, o chefe do Executivo foi acompanhado pelos secretários de Saúde, Sérgio Gomes, de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e de Manutenção Urbana, Cesar de Carvalho.

O prefeito Rodrigo Drable destacou a importância do serviço que será oferecido no local. “As obras do Hospital dos Olhos de Barra Mansa seguem avançando. Um sonho que nós projetamos, planejamos, captamos recursos e está agora em execução, entrando em fase final. Muito em breve os equipamentos vão ser trazidos e Barra Mansa vai ganhar o seu Hospital dos Olhos, que vai aumentar muito a nossa capacidade de realizar cirurgias e de atender, em alta complexidade oftalmológica, o munícipe”, ressaltou.



O secretário de Saúde reforçou como o novo espaço vai ser benéfico para o atendimento oftalmológico. “Barra Mansa ganhará uma estrutura própria, idealizada e projetada para realizar as cirurgias oftalmológicas. Esta obra vai representar um grande avanço para a cidade, pois poderemos atender em escala”, disse Sérgio Gomes.