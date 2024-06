3º Encontro de Escolas em Tempo Integral foi no CEI Vieira da Silva, na tarde desta quarta-feira (19) - Chico de Assis/CCS PMBM

3º Encontro de Escolas em Tempo Integral foi no CEI Vieira da Silva, na tarde desta quarta-feira (19)Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 19/06/2024 20:56

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), realizou na tarde desta quarta-feira (19) o 3º Encontro de Escolas em Tempo Integral. A ação ocorreu nas dependências do Centro de Educação Integrada (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, e contou com a participação da vice-prefeita e secretária da pasta, Fátima Lima.



O objetivo do encontro foi reunir os profissionais das unidades e colocar em discussão a responsabilidade das escolas na melhoria do ensino dos estudantes e trocar experiências para que os casos de sucesso sejam implementados nas demais instituições. O município tem ao todo sete escolas em tempo integral.



De acordo com Fátima, na troca de experiências acontece o crescimento das instituições. “Agradeço a participação e colaboração de todos os profissionais que estão envolvidos nas nossas escolas de tempo integral. A presença de todos neste encontro faz com que as ideias compartilhadas sejam levadas adiante nas outras escolas de nosso município”, ressaltou a vice-prefeita.



O assessor da Secretaria de Educação, Lucas Peres Guimarães, deu mais detalhes sobre a ação. “O tema deste encontro é ‘Expansão de território educativo’, que visa oferecer espaços onde os alunos tenham mais opções de aprendizado. Esses espaços são colocados de modo criativo, pedagógico e relevante para os estudantes”, explicou Lucas.