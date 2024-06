Abertura oficial do evento será realizada na quinta-feira (27), às 19 horas - Felipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Publicado 18/06/2024 16:56

Barra Mansa - A 32ª edição do Torneio Leiteiro de Antônio Rocha está chegando. O tradicional evento, organizado pela Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, acontecerá entre os dias 27 e 30 de junho, contando com uma programação recheada de shows.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Bruno Meirelles, destacou a importância da celebração que já é marca registrada na cidade e movimenta o setor cultural e econômico.

“O torneio leiteiro, além de fazer parte da história de Barra Mansa, proporciona uma troca de experiências entres os produtores. São eventos sempre bem organizados e a população pode ir tranquila e aproveitar à vontade com toda família”, disse o secretário, ressaltando ainda que a organização tem a expectativa de quebra de recorde na produção de leite.

A abertura oficial será realizada na quinta-feira (27), às 19 horas. Logo após acontecerá show com a cantora Helen Reis e banda. Serão disponibilizados ônibus extras para facilitar o acesso da população durante todos os dias de festa.

Confira a programação completa de shows:

Quinta-feira (27)

- 19:00 - Abertura oficial

- 20:30 - Show com Helen Reis e Banda

Sexta-feira (28)

- 20:30 - Show com o grupo Opsamba

- 22:30 - Airton Reis e Banda

- 1:00 - Boteco do Jefferson Torres

Sábado (29)

- 21:00 - Brenno e Allan Mattos

- 23:00 - Marcia Gomes e Banda

- 1:30 - Rodrigo Gavi

Domingo (30)

- 11:30 - Encerramento e premiação do XXXll Torneio Leiteiro

- 14:00 - Show com a Banda Zero Bala

- 17:00 - Os Brabos do Forro

- 19:00 - Kris e Kaylane

- 21:00 - Show com a Dupla Jo e Samuel

Intervalo das atrações com DJ Vinny