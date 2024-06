No Corredor Cultural, Rodrigo Drable fez o anúncio dos investimentos para a população - Felipe Viira/CCS PMBM

15/06/2024

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, anunciou nesta sexta-feira (14) o lançamento do PEOS (Programa Estratégico de Obras e Serviços). No anúncio, Drable detalhou os investimentos com recursos em conta no município, totalizando aproximadamente R$ 454,935 milhões, que incluem obras e serviços que já estão em execução no município ou previstas para início ainda neste ano.

O evento aconteceu em dois momentos: no primeiro, uma coletiva de imprensa, na Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap), apresentando um relatório dos investimentos, incluindo a apresentação de imagens dos trabalhos que estão acontecendo e dos projetos. Logo em seguida, no Corredor Cultural, o chefe do Executivo fez o anúncio voltado para a população; na ocasião também houve música ao vivo com o cantor Vitão e atividades de esporte e lazer. Vereadores, secretários municipais, entidades de classes, lideranças comunitárias e moradores estiveram presentes.

Dentre os investimentos de destaque estão: última etapa do Pátio de Manobras; pavimentação de quase 200 ruas em 41 bairros; implantação da nova Central de Monitoramento por Imagens; aquisição de novas viaturas da Guarda Municipal e de equipamentos pesados para a patrulha rural mecanizada; instalação de mais de 9.000 pontos de luz com iluminação LED; construção de uma Estação de Tratamento de Água na Região Leste, de uma barragem no Rio Barra Mansa e de muros de contenção em áreas de encosta; reforma de escolas, praças, do Parque da Cidade, do Parque Centenário Jardim das Preguiças, do Cemitério Municipal e do Campla (Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral); reforma e construção de creches e unidades de saúde; entre outras.

De acordo com o prefeito, o PEOS é o maior pacote de investimentos já anunciados para Barra Mansa. “Barra Mansa vive hoje um momento totalmente diferente do passado. Esse processo não pode ser interrompido. Agradeço ao barra-mansense por ter confiado em mim, a minha equipe, aos vereadores, às entidades de classe, aos deputados e ao governador Cláudio Castro, que sempre estiveram ao nosso lado para transformar os sonhos em realidade. O Pátio de Manobras, por exemplo começou a ser discutido em 1921 e agora está em sua fase final, dando uma nova cara para a região central da cidade, onde temos um comércio tão forte. Já com o Condomínio Industrial teremos um crescimento vertiginoso, estimulando a vinda de novas empresas para a cidade. De uma cidade quebrada nós temos agora uma cidade pujante”, declarou Drable.

Em mensagem enviada à cidade, o governador Cláudio Castro ressaltou o seu comprometimento com Barra Mansa. “O Rodrigo é um grande amigo e, nos últimos anos, nós conseguimos levar muitos investimentos para Barra Mansa, sobretudo nos últimos quatro anos. O prefeito é um lutador e está sempre em busca do melhor para a cidade. Neste dia tão importante, que é o lançamento deste grande pacote de investimentos, quero reiterar meu compromisso com Barra Mansa e a região Sul Fluminense”, disse Castro.

Ainda durante a solenidade, Drable realizou a entrega de cheques simbólicos referentes a cada um dos investimentos anunciados.

O vereador Luiz Furlani destacou a importância dessa série de investimentos no município. "Continuaremos trabalhando para que obras significativas e serviços de qualidade beneficiem e contemplem todas as regiões de Barra Mansa”, disse Furlani.