Unidade já fabricou e entregou pouco mais de 10,1 mil unidades fraldas, entre infantis e geriátricas - Paulo Dimas/CCS PMBM

Unidade já fabricou e entregou pouco mais de 10,1 mil unidades fraldas, entre infantis e geriátricasPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 14/06/2024 17:53

Barra Mansa - A Fábrica de Fraldas de Barra Mansa, administrada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e localizada na Rua Pinto Ribeiro, nº 65, no Centro, segue beneficiando a população. Inaugurada em março deste ano, o local já fabricou e entregou pouco mais de 10,1 mil unidades fraldas, entre infantis e geriátricas.

A iniciativa beneficia pessoas com deficiência física, mental ou neurológica, idosos e crianças nascidas no Hospital da Mulher que não possuem condições de adquiri-las, além daquelas que necessitem de uso contínuo ou temporário e que se enquadrem no Cadastro Único da Assistência Social (CadÚnico) ou que sejam atendidas por Instituições de Longa Permanência para Idosos.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, destacou a importância do equipamento. “As fraldas consomem grande parte do orçamento dos pacientes e para nós é uma satisfação poder proporcionar este serviço a todos que necessitam, possibilitando um auxílio contínuo aos seus familiares, até quando for preciso”, disse o secretário.

Como obter

Para ter direito ao benefício, o paciente ou responsável legal deve fazer a solicitação através do site: www.gesconet.com.br/2.0/barramansa/portalcidadao/#/login ou presencialmente na Prefeitura para abertura de processo no setor de protocolo, localizado no térreo do prédio principal. Para determinar a quantidade por pessoa, a necessidade será avaliada pelo médico e deverá ser especificada, sendo limitadas ao máximo 90 unidades ao mês por paciente.

Os documentos necessários para a solicitação são:

- cópia do RG ou certidão de nascimento do beneficiário;

- atestado médico que comprove a necessidade;

- cópia do comprovante de residência;

- receita médica no nome do paciente, atestando a indicação, o tamanho e a quantidade adequada.

Após o parecer favorável, às fraldas são disponibilizadas na Farmácia Municipal, situada na Av. Prefeito João Chiesse Filho, 1100, no Centro – próximo à 90ª Delegacia de Polícia Civil. A retirada das fraldas é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, mas, antes, é necessário fazer o agendamento pelo telefone (24) 3512-0733, informando o número do processo na ligação.