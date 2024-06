Festa segue até a próxima quinta-feira (13) com diversas atrações para o público - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 10/06/2024

Barra Mansa - Neste sábado (8) teve início em Barra Mansa a tradicional festa de Santo Antônio de Pádua, padroeiro da igreja localizada no bairro Saudade. A apresentação musical ficou por conta do cantor Carlinhos Meninja. A festa segue até a próxima quinta-feira (13) com diversas atrações para o público, incluindo shows, barracas de comidas e bebidas e espaço para as crianças se divertirem. O evento tem o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura.

O presidente da Fundação, Marcelo Bravo, destacou a importância da festa que há tantos anos faz parte da cultura de Barra Mansa. “A festividade de Santo Antônio no bairro Saudade é uma das comemorações mais antigas do município. Ela marca um traço forte da identidade e da cultura do nosso povo. Estamos falando de um acontecimento que atravessa gerações e é nosso compromisso garantir que ela ocorra do jeito que o barra-mansense merece”, frisou.

Morador do bairro Saudade, Iago Soarez afirmou que sua família tem o hábito de ir à festa há muito tempo. “Meus pais moram no bairro há mais de 30 anos e tenho lembranças de ir desde criança. Mesmo para os que não são fiéis, a festa vai além das celebrações religiosas e atrai pelas opções de comidas e diversão para as crianças”, disse.

Confira a programação completa dos shows realizados na festa. Todos terão início às 21h:

Segunda-feira (10)

- Show com Pedro Amaral e Banda

Terça-feira (11)

- Show com Vitão e a Furiosa

Quarta-feira (12)

-Show com Cecília Reis

Quinta-feira (13)

- Show com a dupla Julinho Marassi e Gutemberg