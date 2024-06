Cerimônia de abertura foi no Colégio Municipal Washington Luiz, no bairro Saudade - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 10/06/2024 18:02

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Educação, abriu nesta segunda-feira (10), os Jogos da Amizade de 2024. O pontapé inicial aconteceu no Colégio Municipal Washington Luiz, no bairro Saudade. A cerimônia contou com a presença da vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, da diretora da escola, Gessika Belan, do vereador Luiz Furlani, além de professores e alunos de outras instituições do município.

Mais de 500 alunos da Rede Municipal de Ensino, envolvendo mais de 33 escolas dos Anos Iniciais e Finais foram inscritos. Ao todo, serão 141 jogos realizados em três unidades escolares diferentes, no Centro Educacional Integrado (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, localizado no Centro, na Escola Municipal Leonísio Sócrates Batista, no bairro Roberto Silveira, e no Colégio Municipal Washington Luiz, no bairro Saudade.

As disputas contam com exercícios de força, como cabo de guerra, e de agilidade, como tênis de mesa. Também acontecerá um campeonato específico de atletismo no Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), dividido entre categorias sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15 (masculino e feminino).

O professor e um dos organizadores dos Jogos, Márcio Goulart, detalhou mais a respeito. “No atletismo teremos corridas individuais e de revezamento, além de salto à distância, futsal, queimada, vôlei de duplas, dentre outras atividades. Haverá premiações com medalhas e troféus tanto para os destaques individuais, como equipes, priorizando os alunos que fazem parte do programa Pró-Esporte da Secretaria de Educação”, informou.

A secretária de Educação e vice-prefeita, Fátima Lima, ressaltou que os jogos colaboram para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, incentivando o companheirismo, a união e o espírito esportivo. “Estamos iniciando mais uma edição dos Jogos da Amizade. Uma etapa muito importante na vida desses meninos e meninas. Parabenizo todos os alunos que participarão desses jogos e tenho certeza de que bons laços serão criados e fortalecidos. Não existe melhor e nem pior, todos são vitoriosos”, comunicou.

O vereador Luiz Furlani destacou os benefícios que o esporte traz para o cidadão e frisou que fomentar atividades entre os jovens é muito importante. “O esporte é vida, saúde e socialização. Que tenhamos uma excelente edição dos Jogos da Amizade. Parabéns a todos os envolvidos”, disse.

A diretora do Colégio Municipal Washington Luiz, Gessika Belan, parabenizou todos os envolvidos no torneio. “Agradeço a presença de todos. A equipe do Colégio Washington Luiz fica feliz de ver tantos alunos, professores e educadores em prol do mesmo objetivo. Agradeço à vice-prefeita e secretária de Educação Fátima Lima, ao prefeito Rodrigo, por incentivar o esporte em nosso município, e ao vereador Luiz Furlani, por valorizar e participar da abertura”, disse.

Os Jogos da Amizade prosseguirão até a próxima terça-feira (18) e não terá disputas no fim de semana.

Apresentação musical da Escola Vocacionada

Durante a abertura dos Jogos, alunos da Escola Vocacionada à Música - Ciep 485 João Baptista de Barros, do bairro Bom Pastor, fizeram uma apresentação para animar o público.