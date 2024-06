Evento será realizado entre a igreja e a praça do bairro Saudade, na Rua Antônio D?Almeida - Paulo Dimas/Arquivo CCS PMBM

Publicado 07/06/2024 18:01

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura (FCBM), vai realizar, a partir deste sábado (8), a 97ª edição da tradicional Festa de Santo Antônio de Pádua, no bairro Saudade. A festa vai contar com shows, bingo, barracas com comidas típicas, chopes artesanais, feira de artesanato, brinquedos e shows de prêmios.

O evento será realizado entre a igreja e a praça da localidade, na Rua Antônio D’Almeida, nº 111, atraindo a população devota do ‘santo casamenteiro’.

A festa é um marco de tradição, muito importante para o município. Além da parte cultural das atrações, também vão acontecer celebrações religiosas até o dia 13, quando se comemora o Dia de Santo Antônio de Pádua.

Confira a programação:

- Sábado (8):

Carlinhos Meninja

- Domingo (9):

Jorge Guilherme e os 220

- Segunda-feira (10):

Pedro Amaral & banda

- Terça-feira (11):

Vitão & A Furiosa

- Quarta-feira (12):

Cecília Reis

- Quinta-feira (13):

Julinho Marassi & Gutemberg