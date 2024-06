Programa de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) está no Projeto Político Pedagógico da escola - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 06/06/2024 18:06

Barra Mansa - A Escola Socioambiental - CIEP 483 - Ada Bogato, localizada no bairro Paraíso de Cima, implementou nesta quinta-feira (6) o programa de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), que está em seu Projeto Político Pedagógico. Como iniciativa pioneira no Sul Fluminense, a escola preparou saladas de pote, feitas com os alimentos cultivados nas dependências da unidade, com o objetivo de levar esse tema à casa dos estudantes.

Hortas são iniciativas que estão há muito tempo nas escolas, mas na proposta das Vocacionadas Socioambientais esse espaço promove a descoberta de novos hábitos de vida. O contato de diferentes faixas etárias, culturas, gostos e estilos de vida, vivenciados na comunidade escolar, proporciona um crescimento mútuo e traz à tona a importância do reconhecimento, também por parte dos adultos, na adoção de hábitos de vida saudáveis.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, falou sobre mais uma ação realizada pelas escolas Socioambientais do município. “Fico muito feliz de ver esse trabalho com alimentos cultivados nas dependências da própria escola. Isso mostra cada vez mais nossa preocupação com a alimentação e desenvolvimento dos nossos alunos”, comentou.

A diretora pedagógica da unidade, ngela Costa, destacou o papel da unidade no crescimento dos alunos. “A escola é um espaço de construção de conhecimento, saúde, autoestima, comportamentos e habilidades para a vida de alunos, professores e de toda a comunidade escolar. Assim, pode ser vista como terreno fértil para o cultivo de hábitos alimentares saudáveis”, explicou.

A iniciativa foi conduzida nas oficinas de agroecologia pela professora Lucineide Silvério. Outras escolas socioambientais do município também realizaram esse tipo de atividade, como a Gelson Silvino, no bairro Moinho de Vento, e a Vila Elmira, localizada no bairro Vila Elmira.