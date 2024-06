Para se vacinar é necessário cartão do SUS, caderneta de vacina, identidade e CPF - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 06/06/2024 11:09

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta quinta-feira (6), a aplicação da nova vacina contra a Covid- 19. A vacina fará parte da rotina para crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias (faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde). A nova vacina também é indicada para alguns grupos de risco, como: idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas imunodeprimidas, entre outros.

Para preparar os profissionais de saúde quanto à aplicação da vacina, a Prefeitura realizou nesta quarta-feira (5), uma capacitação voltada aos enfermeiros e técnicos de enfermagem. O evento ocorreu no Parque da Saudade.

A palestrante da capacitação e responsável pelos programas de Tuberculose, Hanseníase e Imunização do município, Hellen Martins, ressaltou a importância da campanha. “Essa vacina vem para substituir todas as outras vacinas de Covid existentes até o momento, tanto a monovalente quanto a bivalente. A vacina XBB é produzida pelo laboratório Moderna e será o imunizante usado no país contra a Covid, tanto para crianças quanto para os adultos. A vacina da Covid não está sendo mais indicada no Plano Nacional de Imunização para adultos, somente para alguns grupos específicos”, comunicou.

Para ser imunizada a pessoa deve comparecer à unidade de saúde mais próxima de sua residência, das 8 às 16 horas, com os seguintes documentos: cartão do SUS, caderneta de vacina, identidade e CPF.

Confira as unidades onde acontecerá a vacinação, de segunda a sexta-feira de 8h às 16h:

PSF Ano Bom

Amparo

Boa Sorte

Clínica da Família (Vista Alegre)

UBS Centro

Floriano

Júlio Caruso (Boa Vista III)

Rialto

Santa Rita de Cássia

Sirene 9 de Abril

Vila Nova