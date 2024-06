Com os suspeitos flagrados no bairro Vila Maria, PMs apreenderam dois revólveres - Divulgação/PMERJ

Publicado 05/06/2024 16:47 | Atualizado 05/06/2024 16:48

Barra Mansa - Três suspeitos foram presos e um morreu após ser baleado em uma troca de tiros com policiais militares, na noite desta terça-feira (4), no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. Segundo informações da Polícia Militar, um guarnição policial recebeu informações de que suspeitos armados estariam na beira do rio Paraíba do Sul, nos fundos de uma residência na Rua Orestes Viana Fonseca.

Ao chegar no local, os PMs avistaram dois suspeitos - de 21 e 46 anos - armados, e deram voz de prisão à dupla. O homem de 46 anos ignorou a ordem e disparou contra os policiais, que revidaram. O suspeito foi atingido na perna esquerda e tentou fugir, subindo em um telhado e pulando em outra residência, mas foi alcançado.

O outro suspeito armado e mais dois homens que acompanhavam a dupla - de 31 e 34 anos - se renderam aos PMs. Com o suspeito baleado foi apreendido um revólver calibre 38, com capacidade para seis disparos, com quatro munições picotadas (acionada mas não disparada) e duas intactas. Outro revólver 38, com seis munições intactas, foi apreendido com o suspeito de 21 anos. Ambos armamentos estavam com a numeração raspada.

Os policiais militares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito do suspeito baleado. Os outos três suspeitos foram encaminhados - sem nenhum ferimento - para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde a ocorrência foi registrada.