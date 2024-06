Ação de reflorestamento foi realizada nas margens do Rio Bananal, no bairro Morada do Vale - Felipe Vieira/CCS PMBM

Ação de reflorestamento foi realizada nas margens do Rio Bananal, no bairro Morada do ValeFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 04/06/2024 21:08

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), realizou na manhã desta terça-feira (4), uma ação de reflorestamento nas margens do Rio Bananal, no bairro Morada do Vale. A atividade faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente, que vai até sexta-feira (7), e conta com diversas ações como plantio, palestras e ações de reflorestamento.

De acordo com a gerente de reflorestamento da secretaria, Jeissiane Silva, é importante garantir a recuperação de ecossistemas a fim de evitar o desequilíbrio ecológico. “Nós escolhemos o Rio Bananal para fazermos essa ação de reflorestamento às margens dele. É importante recuperarmos esse ecossistema da beira do rio e evitarmos a erosão do solo. Selecionamos mudas que colaboram com o recurso hídrico”, apontou.

O secretário municipal de Meio Ambiente de Barra Mansa, Rodrigo Viana, revelou que a conservação e a proteção ambiental são essenciais para o planeta e a vida. “A ação visa garantir muitos benefícios para a fauna e a flora e para a sociedade como um todo. Essa recomposição da mata ciliar às margens do Rio é essencial para a conservação dos recursos hídricos e com o plantio conseguimos evitar erosões, controlar o assoreamento, além de fornecer sombra e abrigo para diversos animais”, avaliou.

Segundo o engenheiro agrônomo da prefeitura, Hugo Thaner, as espécies que foram plantadas são adequadas e conservam a beira do rio, como a Canafístula, o Pau-Formiga e a Quaresmeira. “Além do plantio, as mudas serão adubadas com composto orgânico e terá adição de hidrogel para aumento da capacidade de retenção de água no solo. Hoje a produção de lixo orgânico no município de Barra Mansa é grande, porém temos a iniciativa de reciclar esse lixo através da compostagem, que é feita a partir da varrição da cidade, capina, resíduos sólidos de origem vegetal e também cinzas de madeira”.

Para mais informações, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa disponibiliza o telefone: (24) 2106-3406.