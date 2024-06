Reunião no gabinete do prefeito Rodrigo Drable empossou os 33 novos conselheiros - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 03/06/2024 21:43

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, empossou na tarde desta segunda-feira (3), os novos membros do Conselho Municipal de Saúde. A reunião aconteceu no gabinete do Chefe do Executivo e contou com a presença do secretário de Saúde, Sérgio Gomes, e da vereadora Fernanda Carreiro.

Foram 33 conselheiros empossados, representando as seguintes instituições: Paróquia São Sebastião, Paróquia Santa Cruz, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Paróquia Santo Antônio, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Associação Mulher e Cidadania de Barra Mansa, Conselho Regional de Enfermagem (Coren), Sindicato dos Enfermeiros, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio de Janeiro, Associação de Moradores do Roselândia, Organização e Integração de Conscientização Negra de Barra Mansa (OICN), Associação de Moradores do Vale do Paraíba, Associação Brasileira de Odontologia (ABO), Associação de Pais e Amigos de Deficientes (Apad), Movimento Negro Unificado, Santa Casa de Barra Mansa, Associação dos Portadores de Deficiência Física de Barra Mansa (APDFBM), Rotary Club Barra Mansa Alvorada, Associação dos Diabéticos de Barra Mansa (Adibam), Presbitério Sul Fluminense, Sindicato dos Agentes Comunitários da Saúde. Nos próximos dias será definido o presidente do Conselho.

O secretário municipal de Saúde explicou a função e importância do Conselho. “O Conselho Municipal de Saúde tem como função discutir as políticas públicas de saúde, ampliar e melhorar as unidades do município e ainda amparar toda a população. Aproveito este momento para desejar boas-vindas aos novos conselheiros”, apontou.

O prefeito Rodrigo Drable relembrou o trabalho realizado durante os últimos conselhos. “Quando entramos há oito anos tínhamos unidades de saúde totalmente desabastecidas. O fluxo era o barra-mansense buscar atendimento fora da cidade e com o tempo esse fluxo foi invertido. Hoje Barra Mansa é referência de saúde na região”, ressaltou o chefe do executivo.