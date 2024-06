Restaurante do Povo Irmã Ruth serve três refeições diárias a preços populares - Arquivo/CCS PMBM

Restaurante do Povo Irmã Ruth serve três refeições diárias a preços popularesArquivo/CCS PMBM

Publicado 03/06/2024 14:12

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, segue levando refeições de qualidade à população do município. O Restaurante do Povo Irmã Ruth, serve três refeições diárias a preços populares.

A unidade já divulgou o cardápio disponível para a semana de 3 a 7 de junho. O café da manhã é composto por pão francês com margarina e um café preto/com leite, sendo servido das 6h30 às 9h e custando R$0,50; enquanto o cardápio do almoço e do jantar variam no dia a dia e ambos custam R$1,00. O horário do almoço vai das 10h30 às 14h e o do jantar das 18h às 20h. Além das três refeições a preços populares, o local ainda oferece música ao vivo todas às sextas-feiras no jantar, com apresentações de integrantes do Projeto Música nas Escolas.

Confira o cardápio de almoço e jantar abaixo:

Segunda-feira - (3)

Almoço: Duo de repolho, Pepino, Carne moída à primavera, Fusilli ao alho e óleo, Arroz branco e Feijão carioca.

Jantar: Duo de repolho, Pepino, Almôndegas bovinas ao sugo, Purê de batata, Arroz branco e Feijão carioca.

Sobremesa: Doce tablete.

Suco: Tangerina.

Terça-feira - (4)

Almoço: Almeirão, Chuchu cozido, Frango assado, Quibebe de abóbora, Arroz branco e Feijão preto.

Jantar: Almeirão, Chuchu cozido, Feijoada, Ovos, Virado de acelga e couve, Arroz branco e Feijão preto.

Sobremesa: Pudim de baunilha com calda.

Suco: Guaraná.

Quarta-feira - (5)

Almoço: Alface, Cenoura ralada, Moela com batata, Polenta cremosa, Arroz colorido e Feijão preto.

Jantar: Alface, Cenoura ralada, Frango em cubos acebolados, Fusilli ao alho e óleo, Arroz branco e Tutu à mineira.

Sobremesa: Melancia.

Suco: Manga.

Quinta-feira - (6)

Almoço: Acelga, Beterraba ralada, Peixe assado ao vinagrete, Pirão, Arroz branco, Feijão carioca.

Jantar: Acelga, Beterraba ralada, Isca de fígado crocante, Creme de cenoura, Arroz branco e Feijão preto.

Sobremesa: Gelatina Uva.

Suco: Limão.

Sexta-feira - (7)

Almoço: Salada de couve, Tabule, Feijoada, Farofa de banana, Arroz branco e Feijão preto.

Jantar: Mix de folhas, Vinagrete, Acém à primavera, Berinjela à pomodoro, Arroz branco e Feijão preto.

Sobremesa: Laranja.

Suco: Morango