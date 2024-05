Campanha foi idealizada após ser notado um aumento recente no número de diabéticos no município - Felipe Vieira/CCS PMBM

Campanha foi idealizada após ser notado um aumento recente no número de diabéticos no municípioFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 29/05/2024 20:47

Barra Mansa - Na manhã desta quarta-feira (29), foi realizada, no Restaurante do Povo, uma ação de prevenção da diabetes, promovida pela Associação de Diabéticos de Barra Mansa (Adibam), em parceria com as Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos (SMMADH) e de Saúde (SMS). A campanha foi idealizada após ser notado um aumento recente no número de diabéticos no município.

No local foram oferecidos diversos serviços ao público, como aferimento da pressão arterial, medição de glicose e preenchimento de fichas cadastrais dos pacientes. Ao todo foram 538 atendimentos realizados.

De acordo com a podóloga da Adibam, Adriana Bretas, o objetivo do evento é alertar e conscientizar a população sobre a doença. “Às vezes a pessoa demora a diagnosticar a diabetes e, quando descobre, já está na fase mais avançada. A Adibam vem aqui para ajudar a população e tirar dúvidas sobre essa doença”, ressaltou.

A estudante Maria Fernanda Mesquita passou pelo local e aproveitou para realizar as medições. “Esse tipo de ação é importante porque ajuda a população a saber se tem ou não a diabetes. Eu por exemplo tenho histórico na família e sempre tive essa preocupação. Hoje com a realização do exame pude ver que está tudo bem”, relatou.

O secretário de Assistência Social de Barra Mansa, Fanuel Fernando, falou sobre a importância da ação oferecida no Restaurante do Povo. “É muito gratificante realizar mais essa ação para os nossos munícipes. Isso é fruto do trabalho do prefeito Rodrigo Drable, que não mede esforços para melhorar a qualidade de vida da população”, disse Fanuel.