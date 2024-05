Associação dos Diabéticos de Barra Mansa realiza ação com as secretarias de Assistência Social e de Saúde - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 28/05/2024 21:45

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Associação dos Diabéticos de Barra Mansa (Adibam), juntamente com as Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos (SMMADH) e de Saúde (SMS), vai realizar nesta quarta-feira (29), uma ação de prevenção da diabetes no Restaurante do Povo Irmã Ruth, localizado no Centro.

O objetivo da ação, que será das 8h às 12 horas, é orientar a população sobre as causas e formas de prevenção da doença, que atinge cerca de 13 milhões de brasileiros.

A diabetes é uma síndrome do metabolismo, de origem múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos. A falta de insulina provoca déficit na metabolização da glicose e, consequentemente, diabetes. Caracteriza-se por altas taxas de açúcar no sangue (hiperglicemia) de forma permanente.

SERVIÇO:

Ação de prevenção da diabetes

Data: quarta-feira (29)

Horário: 8h às 12h

Local: Restaurante do Povo Irmã Ruth – Avenida Domingos Mariano, no Centro