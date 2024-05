Simulação de acidente tem intuito de educar público sobre como se portar na travessia da linha férrea - Chico de Assis/CCS PMBM

Simulação de acidente tem intuito de educar público sobre como se portar na travessia da linha férreaChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 28/05/2024 21:39

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das Secretarias de Ordem Pública e de Saúde e juntamente com as concessionárias VLI e MRS, promoveu, na tarde desta terça-feira (28), uma ação de conscientização em alusão à campanha Maio Amarelo. A atividade foi realizada na passagem de nível localizada na Rua Duque de Caxias, no Centro, e consistiu em uma simulação de acidente entre um veículo e um trem, com o intuito de educar o público sobre como se portar na travessia da linha férrea. O trabalho também contou com apoio da empresa Saint-Gobain, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

A simulação permitiu mostrar de forma clara os perigos da falta de atenção perto da malha ferroviária, incluindo como funciona o atendimento a um homem ferido após ocorrência ferroviária, em consonância com o Programa Vias Seguras (PVS-ANTT).

A analista institucional da VLI, Bruna Andrade, falou sobre a importância de realizar esse evento durante o Maio Amarelo. “A campanha representa um movimento de prevenção de acidentes no trânsito. Esse simulado, em parceria com a MRS, mostrou a rotina de um acidente na linha ferroviária, incluindo a chegada dos bombeiros, da Secretaria de Saúde e do Samu e traz a reflexão sobre a necessidade de a comunidade manter uma postura segura para evitar ocorrências deste tipo”, disse a analista.

A supervisora da área institucional da VLI, Leia Oliveira, destacou que a empresa tem a preocupação de trazer para a comunidade como deve ser o comportamento adequado frente a uma operação ferroviária. “Com esse trabalho, nós podemos mostrar a importância de observar e respeitar a sinalização no dia a dia e como funcionam os serviços de atendimento a ocorrências da VLI e dos órgãos públicos”, informou.

Travessia segura

Algumas orientações sobre como estar sempre em segurança ao interagir com a linha do trem:

Antes de cruzar a ferrovia em seu veículo, reduza a velocidade, olhe para os dois lados e escute;

Compreenda os sinais e os avisos de segurança;

Nunca pare sobre os trilhos;

Não estacione o seu carro próximo à ferrovia;

Fique alerta às distrações, principalmente ouvindo música ou com o celular;

Ao atravessar a linha férrea: pare, olhe para os dois lados e escute;

Só atravesse a linha férrea em locais seguros e sinalizados;

Não pule nos engates dos vagões;

Não jogue pedras ou outros objetos nos trens;

Não ande ou brinque sobre os trilhos