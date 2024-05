?Samba do Calçadão? é realizado pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura - Chico de Assis/CCS PMBM

?Samba do Calçadão? é realizado pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação CulturaChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 27/05/2024 16:13

Barra Mansa - Na tarde deste domingo (26), o Corredor Cultural, localizado no Centro, foi palco de mais uma edição do evento ‘Samba do Calçadão’, realizado pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura (FCBM). O local previamente marcado para o Calçadão Dama do Samba sofreu alteração por conta da chuva.

Dois grupos de pagode se apresentaram para empolgar os munícipes. Foram eles: o Empolgasamba e Toada, sendo que este contou com a participação especial de Tia G.

O samba é um dos principais ritmos musicais do nosso país, tendo surgido no Rio de Janeiro, no começo do século XX, nos redutos em que residiam as populações afro-brasileiras, portanto, ele é um gênero musical proveniente da cultura africana no Brasil.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou sobre a realização dessa edição do ‘Samba do Calçadão’. “Fico muito feliz de ver mais um evento como esse sendo realizado. Apesar da chuva,o público compareceu e se divertiu, o que é o mais importante”, ressaltou.

A moradora Janice Silva, do bairro Vila Ursulino, esteve presente e aproveitou cada minuto de samba. “Amo estar nesse tipo de ambiente. A música alegra meu coração e sempre que realizam eventos desse nível eu procuro estar presente”, comentou.