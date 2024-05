Apresentações serão no Calçadão Dama do Samba, na Beira Rio, a partir das 15h - Divulgação/Arquivo CCS PMBM

Apresentações serão no Calçadão Dama do Samba, na Beira Rio, a partir das 15hDivulgação/Arquivo CCS PMBM

Publicado 24/05/2024 20:32

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, vai promover neste domingo (26) mais uma edição do Samba do Calçadão, um evento voltado para um dos ritmos mais populares do Brasil. As apresentações vão acontecer no Calçadão Dama do Samba, localizado na Beira Rio – Centro, com início às 15h.

As atrações confirmadas são os grupos de pagode Empolgasamba e Toada, com a participação especial da Tia G.

SERVIÇO

‘Samba do Calçadão’

Data: Domingo (26)

Hora: 15h

Local: Calçadão Dama do Samba, na Beira Rio, no Centro