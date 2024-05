Apresentação teatral tem foco na conscientização e boas práticas no trânsito - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 23/05/2024 20:35

Barra Mansa - Nesta quinta-feira (23), alunos da Escola Municipal Socioambiental Gelson Silvino, no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa, participaram de uma apresentação teatral com foco na conscientização e boas práticas no trânsito. O tema do espetáculo foi ‘Trânsito Seguro e Sustentável’, uma produção da dupla de atores Jujuba & Ana e realização da empresa Nissan, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Barra Mansa.

A diretora geral da escola, Paola Pereira, destacou a importância da iniciativa. “É extremamente valiosa esta apresentação de Educação no Trânsito, pois possibilita o aprendizado de forma lúdica e interativa. Através desta ação, desde pequenos, eles crescem com esta conscientização e ensinamentos para uma sociedade mais respeitosa e ética no trânsito”, disse.

A analista de sustentabilidade da Nissan, Mirelly Toneles, detalhou a proposta. “É preciso passar essa consciência para as crianças, que serão os futuros condutores no trânsito, e elaboramos uma peça da melhor forma para o entendimento dos alunos. Essa parceria com a Secretaria de Educação traz bons frutos para todos os participantes: alunos, professores e profissionais das unidades”, relatou.

Aluna do 1° Ano, Maria Luiza revelou que ficou muito feliz com o teatro e informou que transmitirá tudo o que aprendeu para outras pessoas. “Eu gostei muito. Aprendi várias coisas, como olhar e tomar cuidado com o sinal. Também aprendemos que não devemos jogar lixo no chão, não beber, e não fazer coisas erradas”, frisou.

Dando prosseguimento ao projeto, os atores voltarão em outra ocasião para entregar cartilhas aos professores e realizar uma capacitação. Além disso, passarão uma oficina aos alunos onde eles poderão fazer seu próprio teatro e demonstrar tudo o que aprenderam.

Além da Gelson Silvino, a apresentação também acontece em outras escolas do município. A primeira foi realizada no Colégio Municipal Doutor Elvino Alves, no bairro Vila Ursulino. Já o encerramento será na sexta-feira (24), na Escola Municipal Eliete de Oliveira Ferreira, no bairro Vista Alegre.