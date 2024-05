Vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima participou da entrega na Creche Dom Waldyr Calheiros, no Ano Bom - Paulo Dimas/CCS PMBM

Vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima participou da entrega na Creche Dom Waldyr Calheiros, no Ano BomPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 23/05/2024 19:58

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), continua realizando a entrega dos uniformes e kits escolares para os estudantes da rede municipal de ensino. Na manhã desta quinta-feira (23), a vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, participou da entrega na Creche Dom Waldyr Calheiros, no Ano Bom.

Os uniformes entregues para cada aluno são constituídos por dois pares de meia antiderrapante, dois conjuntos tapa-fraldas (com camisa e short), tênis de velcro, babucha (crocs), dois vestidos (para as meninas) e duas camisas para os meninos (uma com mangas e outra regata) e duas bermudas. Nas próximas semanas, os uniformes de inverno deverão ser entregues. Já os kits escolares contêm: agenda, pacote de folha A4, duas pastas com elástico, kit pintura (com dois pincéis, uma paleta, tinta guache, tinta a dedo e avental), toalha de mão, colas (branca e colorida), massinha de modelar e giz de cera.

De acordo com a secretária de Educação, Fátima Lima, realizar a entrega dos novos uniformes representa um momento de grande satisfação neste período em que está à frente da pasta. “A Prefeitura de Barra Mansa segue investindo no melhor que nós temos, que são as nossas crianças. Neste ano nós estamos atendendo de acordo com a necessidade de cada segmento. O uniforme da creche tem itens específicos de acordo com a idade. Estamos entregando kits de qualidade e dando a cada um o sentimento de identidade”, disse Fátima.

A Creche Dom Waldyr Calheiros, no Ano Bom, conta atualmente com cerca de 80 alunos. A diretora da unidade, Vitória Maíra Machado de Paula, destacou a reação dos responsáveis com a chegada dos novos uniformes. “Ontem nós comunicamos aos pais que estaríamos iniciando a entrega dos kits hoje. Todos foram muito receptivos com a notícia e já estão ansiosos e felizes”, disse Vitória.