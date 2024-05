Drable (de camisa branca) anunciou revitalização com troca dos alambrados e construção de cobertura - Felipe Vieira/CCS PMBM

Drable (de camisa branca) anunciou revitalização com troca dos alambrados e construção de coberturaFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 21/05/2024 18:26

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, anunciou na manhã desta terça-feira (21), a reforma geral da quadra poliesportiva do bairro Boa Sorte. O chefe do Executivo esteve acompanhado do secretário de Planejamento Urbano, Eros da Joalheria, do vereador Luiz Furlani e do ex-secretário de Esporte, Bruno Oliveira.

Durante a revitalização da quadra serão realizados serviços de troca dos alambrados que estavam danificados e oxidados, além da construção de uma cobertura para a segurança e maior comodidade para a população que utiliza o local para a prática de esportes e lazer. De acordo com Drable, a obra é mais um processo de avanço da localidade. “Hoje é um dia muito alegre para todos nós. A revitalização da quadra mostra o nosso compromisso com o bairro Boa Sorte e com toda a sua população”, ressaltou o prefeito.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros da Joalheria, falou sobre a realização da obra. “Nossa equipe identificou diversos danos na estrutura do equipamento que afetavam o conforto e a segurança dos usuários, principalmente das crianças. Realizamos um planejamento e, além da revitalização do espaço, iremos fazer a cobertura da quadra”, comentou Eros.

Acompanhando a comitiva, o vereador Furlani reforçou a importância do apoio ao esporte do município. “Investir no esporte é investir no futuro das crianças e dos adolescentes, e os avanços para essa finalidade continuam em nossa cidade. Esse é um sonho antigo dos moradores do bairro Boa Sorte que será concretizado com o início das obras”, frisou Furlani.

Já o ex-secretário de Esportes, Bruno Oliveira, aproveitou para parabenizar o prefeito e toda equipe pelo início das obras. “A reforma dessa quadra vai mudar a realidade dos nossos jovens e crianças do bairro Boa Sorte. Agradeço ao nosso prefeito Rodrigo Drable e a toda a equipe por mais esse investimento”, disse Bruno.

Clínica da Família

Na ocasião, Drable anunciou também a construção da Clínica da Família, na Boa Sorte. A unidade de saúde terá o início de suas obras no dia 03 de junho. “Esse é mais um compromisso que estamos realizando com essa comunidade. Isso mostra que Barra Mansa está avançando cada vez mais”, disse o prefeito.