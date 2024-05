Obras que incluem pavimentação, infraestrutura e troca de rede de drenagem - Felipe Vieira/CCS PMBM

Obras que incluem pavimentação, infraestrutura e troca de rede de drenagemFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 20/05/2024 20:58

Barra Mansa - Na manhã desta segunda-feira (20), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhou serviços que são realizados em diferentes pontos do município. O primeiro local visitado foi o bairro São Silvestre, onde está sendo feito um trabalho de drenagem e asfaltamento nas vias da comunidade. O chefe do Executivo foi acompanhado pelos secretários de Manutenção Urbana, Cesar de Carvalho, e de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; o diretor executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), José Geraldo Santos, o Zeca; e os vereadores Luiz Furlani, Luciana Alves e Daniel Maciel.





Drable drestacou que a melhoria no bairro São Silvestre é um compromisso antigo e que está sendo concretizado através de uma união de forças. “As obras realizadas no bairro são um antigo compromisso meu. Faz 20 anos que eu frequento este bairro. Nós batalhamos junto à associação de moradores para fazermos a drenagem e o asfaltamento. Tivemos pedidos dos vereadores Luiz Furlani, Daniel Maciel, Jefferson Mamede e Luciana Alves e conseguimos represar os recursos para executarmos essas obras de forma adequada, para que elas sejam duráveis”, afirmou.



O prefeito ainda destacou a importância da pavimentação não só para a localidade, mas também para o município. “Este é um corredor muito importante para, inclusive, socorrer o Centro da cidade quando o trânsito está ruim, sendo um acesso à Rodovia Presidente Dutra. Temos uma grande escola no bairro e era fundamental que realizássemos essa obra. Em breve, teremos asfaltamento em toda a comunidade”, frisou Drable.



O vereador Luiz Furlani ressaltou os serviços que vêm acontecendo e reforçou que os trabalhos seguirão. “Os avanços não param. Barra Mansa segue em frente, com muito trabalho e dedicação. Agradeço a todos os envolvidos nesta obra grandiosa de infraestrutura e asfaltamento e ao prefeito Rodrigo que vem atendendo ao pedido dos moradores. É um sonho antigo que se tornou realidade”, apontou.



Também acompanhando a execução das obras no bairro, o vereador Daniel Maciel agradeceu o apoio dos moradores e destacou o empenho de todos na realização da obra. “Gratidão à comunidade do São Silvestre, ao prefeito Rodrigo e ao vereador Furlani. O mais importante para o asfalto também é a infraestrutura que vem junto, evitando alagamentos e desastres naturais”, disse.



Bom Pastor



Rodrigo Drable também foi ao bairro Bom Pastor, onde deu detalhes sobre os trabalhos que serão desenvolvidos.

“Estamos iniciando uma nova rede de drenagem que vai permitir que os alagamentos acabem e que a chuva não leve mais o esgoto para as residências. Parte dos trabalhos pode ser feita com maquinários, mas nos becos ele vai ter que ser realizado manualmente. É um trabalho delicado, mas que vai resolver o problema das pessoas”, comunicou o prefeito.