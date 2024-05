Audiência Pública em que foi aprovado o Plano Anual de Aplicação dos Recursos (PAAR), da Lei Aldir Blanc - Chico de Assis/CCS PMBM

Audiência Pública em que foi aprovado o Plano Anual de Aplicação dos Recursos (PAAR), da Lei Aldir BlancChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 17/05/2024 19:45

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, em parceria com o Conselho Municipal de Cultura (CMCBM) promoveu na quarta-feira (15), na Câmara Municipal, uma Audiência Pública em que foi aprovado o Plano Anual de Aplicação dos Recursos (PAAR), da Lei Aldir Blanc. A partir disso, será possível fomentar o setor cultural nas suas diferentes esferas.

Além dos representantes da Cultura na cidade, também compareceram as classes que desenvolvem a categoria no município, incluindo: hip-hop, matrizes africanas e grupos de samba e Carnaval. Os vereadores Mamede e Deco também marcaram presença.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, contou que o documento apresenta informações sobre como o município vai aplicar os recursos da Política Nacional Aldir Blanc.

“A proposta do texto teve participação popular, incluindo as reuniões do Conselho e as setoriais, uma consulta pública e a Audiência Pública na Câmara. A proposta visa garantir a utilização de quase 50% dos recursos para o desenvolvimento de programas para fomentar pontos de cultura na cidade. Além disso, serão abertas vagas em editais para produções, difusões e atividades de formação nos valores de 30 e 15 mil reais”, frisou Bravo, informando ainda que toda essa estrutura contempla o Plano Municipal de Cultura e os setores representados no Conselho Municipal de Cultura.

Augusto Hernandez, membro do Conselho Municipal de Cultura, destacou a importância da aprovação para todo o setor cultural no município de Barra Mansa. “Estamos propondo uma forma de interagir com os recursos públicos com uma linguagem mais acessível e desburocratizada, para garantir uma ampla descentralização e chegarmos em cada bairro e distrito longe do Centro, promovendo uma política mais afirmativa”, comunicou.

De acordo com a Fundação Cultura, o próximo passo será submeter a aprovação do PAAR ao Ministério da Cultura. Concluído isso, será liberada a publicação de editais.