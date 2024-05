Atividade especial ensina a relação de compra e venda aos alunos - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 17/05/2024 19:37

Barra Mansa - A Escola Vocacionada Socioambiental – Ciep 483 Municipalizado Ada Bogato,situado no bairro Paraíso de Cima, realizou nesta sexta-feira (17), mais uma edição do ‘Brechoping’, uma atividade especial para ensinar a relação de compra e venda aos alunos. Através desta ação, as crianças utilizam tampas de garrafa pet (moeda social desenvolvida pela unidade de ensino), conhecidas como ‘Brizolinhas’, para adquirir acessórios, roupas ou brinquedos doados pela comunidade.

A professora de agroecologia, Lívia Barcelos, destacou que a ação tem o objetivo de proporcionar à comunidade o acesso às compras, além de levar ensinamentos para os mais jovens. “O Brechoping surgiu a partir da ideia de atender uma necessidade social da comunidade. As crianças trazem o material, e através da tabela de conversão de ‘brizolinhas’, a moeda da nossa unidade que também é feita de material reciclável, os jovens podem adquirir os bens materiais”, frisou.

A diretora pedagógica da escola, Angela Costa, enfatizou que além do aprendizado, a atividade serviu para estreitar os laços afetivos. “Os materiais arrecadados estão em torno de uma tonelada, e nós escolhemos essa data por se tratar do Dia Internacional da Reciclagem. Nós temos o propósito de levar às crianças a importância da troca e de reaproveitar os materiais recicláveis”, comentou.