Cerimônia na prefeitura teve a presença da vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, vereadores e outros - Felipe Vieira/CCS PMBM

Cerimônia na prefeitura teve a presença da vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, vereadores e outrosFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 17/05/2024 17:18

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das Secretarias de Saúde e Educação, realizou na manhã desta sexta-feira (17), a entrega de 400 óculos a moradores, totalizando, desde o início do projeto, 10,4 mil unidades. A cerimônia ocorreu no hall da prefeitura e contou com a presença da vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, do gerente da Fábrica de Óculos, Joel Valcir, além dos vereadores Luiz Furlani, Cristina Magno e Luciana Alves.

Fátima Lima enfatizou a importância do projeto para a população, mais especificamente a melhoria na qualidade de vida dos jovens e idosos de Barra Mansa, que através do projeto, passam a ter acesso aos óculos. “Esta parceria entre as Secretarias de Saúde e Educação é fundamental para o desenvolvimento das crianças e também para a melhor idade. Vejo de perto as necessidades que as crianças e adolescentes têm e como são afetadas por conta dos problemas de visão, já que muitos pais não têm condições de adquirir um”, disse.

O vereador Luiz Furlani também ressaltou a relevância da Fábrica de Óculos. “Mais uma vez este projeto maravilhoso realiza a entrega de mais 400 óculos aos idosos e crianças da nossa cidade. Isso traz dignidade para as suas atividades diárias”, afirmou.

O morador José Márcio dos Santos agradeceu pela oportunidade de adquirir seus óculos sem nenhum custo. “É uma iniciativa bastante positiva que atende pessoas carentes. Sem a ajuda do projeto talvez não conseguiríamos ter um. Fui muito bem atendido em todas as etapas e só tenho a agradecer”, relatou.

Atendimento

A Fábrica de Óculos funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, na sede da prefeitura. A unidade beneficia estudantes da rede pública municipal e idosos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de pessoas assistidas pelo Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), Secretaria Assistência Social e Direitos Humanos, Asilo Vila Vicentina e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).