Dois suspeitos foram detidos com drogas no bairro Santa Isabel - Divulgação/PMERJ

Publicado 15/05/2024 20:02 | Atualizado 15/05/2024 20:14

Barra Mansa - Um homem de 19 anos foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas na manhã desta terça-feira (14), na Rua Arábica, no bairro Santa Isabel, em Barra Mansa.

De acordo com as informações da Polícia Militar, os dois suspeitos foram flagrados com 45 pinos de cocaína; 34 tiras de maconha; 30 pedras de crack; R$ 35 em espécie; e dois rádio transmissores. A ocorrência foi registrada na 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa).