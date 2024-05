Revólver calibre 38 municiado foi encontrado com o homem, suspeito de gerenciar o tráfico no local - Divulgação/PMERJ

Publicado 15/05/2024 20:25

Barra Mansa - Na noite desta terça-feira (14), policiais militares, detiveram um cadeirante suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa.

Segundo informações preliminares divulgadas pela Polícia Militar, o homem é suspeito de ser o gerente do tráfico na localidade. Com o suspeito foi encontrado um revólver calibre 38 - com numeração raspada - carregado com seis munições intactas, além de um carregador de pistola calibre 765.

A ocorrência foi registrada na 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa).