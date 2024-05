Primeira ação foi realizada com alunos da Escola Municipalizada Rialto, localizada no distrito de Rialto - Paulo Dimas/CCS PMBM

Barra Mansa - A vice-prefeita e secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, participou na manhã desta quarta-feira (15), da Jornada X Orizon 2024, promovida pelo Instituto Orizon Social, mantido pelo Grupo Orizon, que é responsável pela gestão e tratamento adequado dos resíduos em Barra Mansa. A primeira ação foi realizada com alunos da Escola Municipalizada Rialto, localizada no distrito de Rialto. Já na quinta-feira (16), o projeto segue para atividades com os estudantes da Escola Vocacionada Socioambiental Ciep 483 Ada Bogato, no bairro Paraíso de Cima.

De acordo com o analista de projetos do Instituto Orizon, Vinicius Gomes, o intuito é promover programas de impacto positivo na sociedade através da valorização dos resíduos.

“Estamos atuando nessas unidades escolares, de Rialto e no Ada Bogato, desde fevereiro. Através da parceria com a Secretaria de Educação de Barra Mansa, nós realizamos a Jornada X Orizon 2024 para levar a diversão para esse caráter de impacto ambiental positivo dentro da sociedade. Nas atividades desta semana nós estamos realizando uma grande gincana, onde os alunos olham ao seu redor e decidem o que querem mudar dentro da sua realidade. Aqui em Rialto, por exemplo, os alunos fizeram um mutirão de plantio de árvores nativas em pontos do distrito, cuidaram da horta que fica dentro da escola, além de arrecadação de materiais recicláveis e outras atividades”, explicou o analista.

Durante a gincana, a vice-prefeita parabenizou e destacou a importância do programa dentro da comunidade escolar. “Através da diretora Márcia Carolina, quero cumprimentar e congratular todos os envolvidos nesta ação. Esta atividade tem um elemento diferencial na vida de cada um desses estudantes, pois apresenta o valor do trabalho em equipe, fortalece o aprendizado e o futuro de cada criança e desperta a conscientização de que quando cuidamos do meio ambiente, estamos cuidando de nós mesmos”, disse Fátima Lima.

A estudante do 9o ano, Sofia Coutinho, de 13 anos, ressaltou o impacto que o aprendizado traz no cotidiano de cada um. “Uma das atividades que nós participamos foi a criação de brinquedos com materiais recicláveis. Com isso, aprendemos que podemos nos divertir com qualquer material. Os pais que não têm condições de dar um brinquedo para seus filhos podem encontrar nesta ideia uma forma de trazer alegria a eles. Para os alunos das turmas menores, o meu grupo fez um fogão, um armário e instrumentos musicais usando papelão, tampinha de garrafa e outros materiais que muitas vezes vão para o lixo”, disse a aluna.

A diretora da unidade, Márcia Carolina, destacou o legado que a Jornada X Orizon traz para a unidade escolar. “Temos um impacto direto no meio ambiente, além da união e empatia, pois em uma das atividades promovidas nós arrecadamos materiais recicláveis que serão doados aqui na nossa comunidade, promovendo geração de renda. Estou muito feliz e satisfeita com o resultado apresentado por todos”, afirmou.