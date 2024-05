Maioria dos atendimentos foi relacionada a casos de LGBTfobia; centro também faz capacitação de funcionários - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 17/05/2024 17:28

Barra Mansa - O Centro de Atendimento ao Público LGBTQIAPN+, inaugurado há dois meses pela Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), já atendeu mais de 100 pessoas. Desses atendimentos, a maioria foi relacionada a casos de LGBTfobia.

Procurando aumentar ainda mais o apoio e suporte a essa população, a unidade está realizando uma parceria com as equipes da Atenção Primária à Saúde, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família’ (NASF) e das 53 unidades do Programa Saúde da Família (PSF), sendo que mais de 900 funcionários receberão capacitação para atender a população LGBTQIAPN+.

O Gerente de Proteção Social Especial, Thiago Felix falou sobre a importância do espaço de atendimento.” O Centro está com uma demanda maior que o esperado nesses dois meses e tem a missão de fazer com que todos os direitos da população LGBTQIAPN+ sejam garantidos e respeitados”, destacou.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, Fanuel Fernando ressaltou que 17 de maio é o Dia Internacional Contra a Homofobia. “É importante dar voz para a população LGBTQ+ para demarcar posição fazendo com que a sociedade entenda a importância dessa luta contra toda forma de discriminação de identidade de gênero e orientação sexual”, afirmou. O Centro de Atendimento LGBTQIAPN+ está localizado na Rua Santos Dumont, nº 126, no Centro. O telefone para mais informações é: (24) 9 9974-0101.

Programação no Fórum

Também para marcar a data, nesta sexta-feira (17) o Fórum de Barra Mansa contou com uma programação alusiva ao Dia Internacional contra a Homofobia. O primeiro evento, iniciado às 9h, foi um mutirão de audiências de conversão de união estável em casamento. O segundo, que começou durante a tarde, é o Fórum da Diversidade de Barra Mansa.