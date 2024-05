Evento foi no Corredor Cultural, marcando a Luta Antimanicomial, lembrada no dia 18 de maio - Paulo DImas/CCS PMBM

Evento foi no Corredor Cultural, marcando a Luta Antimanicomial, lembrada no dia 18 de maioPaulo DImas/CCS PMBM

Publicado 17/05/2024 19:23

Barra Mansa - Nesta sexta-feira (17), a Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Programa de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, em parceria com a Fundação Cultura, realizou a 2ª edição do ‘Festival Cidade do Inconsciente’. O evento aconteceu no Corredor Cultural, no Centro, com o intuito de marcar a Luta Antimanicomial que é lembrada anualmente no dia 18 de maio. O evento teve apresentação de dança, oficinas de desenho, capoeira e argila promovida pelas equipes da Cultura e do Esporte.

A coordenadora do programa de Saúde Mental de Barra Mansa, Maria Elvira da Cunha, destacou os serviços que são realizados no município e agradeceu toda a rede assistencial que atua na cidade.

“Estamos celebrando um ano da Lei municipal 5.056 que foi instituída em parceria com a Cultura de Barra Mansa. Esta lei cria serviços de inclusão através de atividades artísticas e culturais. Em Barra Mansa temos uma grande rede que atende com carinho e cuidado as pessoas portadoras de transtornos mentais. Antigamente, os assistidos iam para clínicas longes e em outras cidades, porém, em nosso município, eles são acolhidos nas áreas centrais e recebem três refeições diárias, participando de oficinas que estimulam sua capacidade cognitiva, entre outras”, informou.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, comunicou os objetivos das ações. “O Centro de Convivência Cultural Cidade do Inconsciente de Barra Mansa pretende mapear as possíveis pontes afetivas que surgem no processo terapêutico e relacionam com a silhueta urbana. Entre estes, os processos criativos de profunda identidade do barra-mansense”, frisou.

A psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), Vivian Fonseca, idealizadora do projeto que deu origem à Lei 5.056, enfatizou que o serviço pode ser desenvolvido para um bem comum.“A arte e a saúde mental são setores que perceberam que podem andar juntas e se expressarem de várias formas. Ambas são ciências que deram voz e saber ao público com transtorno depois de anos de silêncio e reclusão, proporcionando a estas pessoas serem indivíduos, sujeitos com desejos, histórias e conhecimento”, disse.

Lei Municipal 5.056/2023

No evento do ano passado, o prefeito Rodrigo Drable, sancionou a Lei 5.056/2023 que instituiu de forma simbólica o Centro de Convivência Cultural Cidade do Inconsciente, tendo como um dos intuitos, abrigar o Programa de Convivência Assistida e Atenção Psicossocial de Barra Mansa.

Essa lei permite que áreas como o Palácio Barão de Guapy, o Corredor Cultural, o Calçadão Dama do Samba, o Parque Centenário e a Estação das Artes sejam espaços aptos para receberem pessoas atendidas pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps), dentre outras instituições do município e comunidade em geral.

Programação dos próximos eventos:

Dia 21/05 - Cine Debate: documentário "Dá Para Fazer". Parque de Saudade. 13h30 às 17h.

Dia 23/05 - Evento Regional da Rede de Atenção Psicossocial do Médio Paraíba, em Piraí: "37 anos da Luta Antimanicomial - A LIBERDADE É TERAPÊUTICA!" 9h às 12h