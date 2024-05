Material foi encontrado entre a margem do córrego Bocaininha e o Pontilhão da Linha Férrea - Divulgação/PMERJ

Publicado 19/05/2024 21:49

Barra Mansa - Policiais militares apreenderam 167 pinos médios e 167 pinos pequenos com cocaína, totalizando 334 pinos, na Rua José Marciano dos Santos, no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa, por volta de 10h20 deste domingo (19). Ninguém foi preso.



De acordo com as informações da Polícia Militar, policiais do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) de Rialto, em patrulhamento, receberam informações de que no bairro Roberto Silveira, na Várzea da Oficina, que seria área de atuação da facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro), traficantes estariam “endolando” (embalando) e armazenando drogas.

No local, entre a margem do córrego Bocaininha e o Pontilhão da Linha Férrea, iniciou as buscas, conseguindo localizar e apreender o material entorpecente. Nenhum suspeito foi localizado. A ocorrência foi registrada na 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa).