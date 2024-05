?Meninas Curiosas, Mulheres do Futuro? é uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Fundação ArcelorMittal. - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 20/05/2024 22:17

Barra Mansa - Nesta segunda-feira (20), os alunos da Escola Municipal Jahyra Fonseca Drable, localizada no distrito de Amparo, receberam a expedição ‘Meninas Curiosas, Mulheres do Futuro’, realizada por meio da parceria entre a Secretaria de Educação e a Fundação ArcelorMittal. A exibição ensina para os alunos a abordagem STEAM, além de contar com teatro e oficinas.

Com o intuito de valorizar a mulher na ciência, a exposição também busca despertar a curiosidade e incentivar meninas a ingressarem em carreiras com baixa representatividade feminina como as ligadas à tecnologia, engenharia, arte e matemática. No distrito de Amparo, a expedição ficará disponível até esta terça-feira (21). Já na quarta-feira (22), a carreta estará exposta no Parque da Cidade, localizado na Rua Roberto Silveira, no Centro, aberta para o público geral.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, falou sobre a parceria com a Fundação ArcelorMittal. “Fico muito satisfeita de ver como essa nossa união está ajudando na formação dos nossos alunos da rede municipal de ensino. Essa expedição em particular valoriza as mulheres”, ressaltou Fátima.

De acordo com o assessor da pasta, Lucas Peres, a ação foi uma oportunidade incrível para os alunos do distrito de Amparo. “Foi uma experiência inesquecível para as crianças vivenciarem esse momento de ciência e tecnologia. O que parecia ser distante para eles, passou a ser próximo e ampliou os horizontes para o futuro”, relatou.