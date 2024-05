Cemitério Municipal está recebendo a ampliação de 190 lóculos (gavetas) e reforma do centro administrativo - Chico de Assis/CCS PMBM

Cemitério Municipal está recebendo a ampliação de 190 lóculos (gavetas) e reforma do centro administrativoChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 20/05/2024 22:27

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), tem desenvolvido uma série de melhorias no Cemitério Municipal, localizado no Centro, para oferecer mais conforto e dignidade a todos que passam pelo local. As melhorias incluem a instalação de cinco aparelhos de ar-condicionado em capelas e bebedouros industriais novos na unidade. Além disso, o Cemitério Municipal também está recebendo a ampliação de 190 lóculos (gavetas) e a reforma de seu centro administrativo.

De acordo com o secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, além do cemitério do Centro, os demais cemitérios municipais – de Nossa Senhora do Amparo, de Floriano e de Rialto – receberão a instalação de refletores de LED. Serão 35 unidades distribuídas pelos quatro cemitérios, com o objetivo de melhorar a iluminação dos locais. As novidades também incluem a disponibilização de Internet sem fio (Wi-Fi), permitindo conectividade dos usuários e dispositivos, sem a necessidade de cabos de rede.

Fanuel frisou que o principal objetivo das reformas e das instalações é proporcionar aos munícipes um conforto maior durante o momento de luto das famílias, assim como nas visitas aos túmulos dos entes queridos.

“Todo o nosso trabalho tem o propósito de oferecer o máximo de comodidade a quem passar por um dos cemitérios. É o mínimo que podemos fazer durante o momento delicado da perda de um ente querido, sempre com melhor atendimento, respeito e dignidade, tanto às famílias, quanto ao falecido. É uma forma de tornar esse período do luto menos difícil aos familiares e amigos”, ressaltou Fanuel.

O secretário ainda destacou que os cemitérios municipais receberão pessoas apenadas, que cumprem penas restritivas de direitos com a prestação de serviços à comunidade ou às entidades públicas, proporcionando reeducação e reinserção aos indivíduos por meio do serviço comunitário. Para mais informações, o telefone da SMASDH é: (24) (24) 3512-5692.