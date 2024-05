Serviço, que iniciou há 15 dias, deve ser concluído em 30 dias, informou a prefeitura - Paulo Dimas/CCS PMBM

Barra Mansa - Na manhã desta quinta-feira (23), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, visitou o andamento das obras do futuro Hospital dos Olhos, localizado no interior do Hospital da Mulher, no bairro Ano Bom. Durante a vistoria, o chefe do Executivo esteve acompanhado do secretário de Saúde do município, Dr. Sérgio Gomes.

O serviço, que iniciou há 15 dias, deve ser concluído em 30 dias. O hospital vai contar com quatro consultórios, centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica, sala de pré-consulta, recepção, sala de espera e outras melhorias, como banheiros com acessibilidade.

Drable aproveitou a oportunidade para parabenizar o secretário da pasta e toda a equipe da Saúde por mais uma estrutura para a população do município. “Muito em breve Barra Mansa vai ganhar um Hospital dos Olhos para atender o nosso povo. Eu dou parabéns ao Dr. Sérgio e a toda equipe da Secretaria da Saúde, e principalmente, a você barra-mansense que acreditou que a nossa cidade podia ser transformada”, ressaltou o prefeito.

O secretário Sérgio Gomes reforçou a importância do novo espaço para o atendimento oftalmológico. “Nossa cidade terá uma estrutura própria, pensada e planejada para realizar as nossas cirurgias oftalmológicas. Isso será um grande ganho para a cidade, porque nós teremos atendimento em escala”, disse o secretário.