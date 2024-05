Trabalho é executado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e acompanhado pela Prefeitura - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 22/05/2024 17:38

Barra Mansa - Na tarde desta quarta-feira (22), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable esteve conferindo as obras de pavimentação no bairro São Silvestre. O trabalho é executado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e acompanhado pela Prefeitura. Ao todo serão mais de 9 mil metros quadrados de ruas asfaltadas. Durante a visita, na Rua Cecília Monteiro de Barros, Drable foi acompanhado pelo diretor executivo do Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa), José Geraldo Santos, o Zeca, e os vereadores Luiz Furlani e Daniel Maciel.

Drable destacou a importância do trabalho em conjunto com o Executivo estadual, que tem proporcionado a realização de diversas obras no município. “Isso aqui é resultado de uma parceria com o Governo do Estado do Rio. O nosso governador Cláudio Castro nos atendeu quando pedimos apoio para realizar esse trabalho e cumprir o compromisso antigo que tínhamos com a comunidade. Hoje um sonho se torna realidade. Em breve, as vias que estão recebendo drenagem também serão asfaltadas”, informou o prefeito.

Também presente, o vereador Luiz Furlani comentou sobre as ações que irão impactar diretamente a vida dos moradores do bairro. “Os investimentos em infraestrutura e asfaltamento não param em nossa cidade e o São Silvestre é mais um que está recebendo pavimentação em suas ruas. Gostaria de parabenizar o prefeito Rodrigo Drable, o governador Cláudio Castro, o vereador Daniel Maciel e todos os envolvidos nessa conquista. Vamos seguir trabalhando e acompanhando os investimentos que têm acontecido em nossa cidade, lutando sempre para que o melhor aconteça”, disse.

A moradora Daiana Rocha, que nasceu e mora no bairro São Silvestre há mais de quatro décadas, comemorou a realização da obra em frente a sua casa. “Quero agradecer a todos por esse trabalho. Há muito tempo nós esperávamos por isso e finalmente o asfalto saiu”, afirmou.