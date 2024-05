Evento será a partir das 8h30, no ginásio do Colégio Paulo Basílio, no bairro Vila Nova - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 22/05/2024 20:26

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), vai realizar neste sábado (25), o Festival Intermunicipal de Voleibol Feminino. O evento esportivo vai acontecer a partir das 8h30, no ginásio do Colégio Paulo Basílio, localizado no bairro Vila Nova. O torneio da categoria pré-mirim vai reunir quatro equipes, o Vila Nova Vôlei, que é o anfitrião, além de outras três equipes de Resende, Top Vôlei e Montanha Vôlei (essa contará com dois times). Todas as equipes se enfrentarão e as duas na classificação vão disputar a final. SERVIÇO: Festival Intermunicipal de Voleibol Feminino

Data: sábado (25)

Horário: a partir de 8h30

Local: Ginásio do Colégio Paulo Basílio, Rua José Melchiades, 2.366, Vila Nova

