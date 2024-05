Inscrições serão reabertas na segunda-feira (27), a partir das 10h, com prazo até o dia 3 de junho, às 23h59 - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 23/05/2024 20:40

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Administração, informa que retificou o processo seletivo 04/2024 para Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE). O novo edital estará disponível a partir das 15h desta sexta-feira (24), no site oficial da Prefeitura e da banca Nosso Rumo.

De acordo com o documento, o aditamento foi necessário para a inclusão do tempo de experiência como critério de avaliação, conforme o item 10 do edital. O texto informa ainda que as inscrições serão reabertas na segunda-feira (27), a partir das 10h, com prazo até o dia 3 de junho, às 23h59. A taxa de inscrição permanece no valor de R$ 69, mas os candidatos que desistirem do processo poderão solicitar reembolso durante o novo período de inscrição.

Ainda segundo o edital, a aplicação da prova está mantida no dia 16 de junho, com prazo para a entrega dos certificados até o dia 17 do mesmo mês. Já o resultado final será publicado no dia 5 de julho.

Links:

- Prefeitura de Barra Mansa: www.barramansa.rj.gov.br/category/seletivos/seletivos-saude/

- Nosso Rumo: www.nossorumo.org.br