Atividades atenderam 1,6 mil alunos no Parque da CidadeChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 24/05/2024 19:12

Barra Mansa - Na tarde desta sexta-feira (24), Barra Mansa recebeu mais uma ação da expedição ‘Meninas Curiosas, Mulheres do Futuro’, uma iniciativa do projeto Força Meninas, trazida ao município em uma parceria da Fundação ArcelorMittal com a Secretária Municipal de Educação. Aberto ao público, o evento aconteceu no Parque da Cidade, no Centro, e contou com apresentação de teatro e oficinas voltadas ao empoderamento das mulheres.

O projeto tem como intuito incentivar e valorizar mulheres em áreas que ainda apresentam baixa representatividade, como física, matemática e tecnologia. A iniciativa já atendeu mais de 1,6 mil crianças em Barra Mansa, totalizando um alcance superior a 10% da rede municipal de ensino.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, falou sobre a importância do tema apresentado. “A principal mensagem transmitida é a de que as meninas têm os mesmos direitos que os meninos, independentemente da profissão que desejarem seguir”, comentou Fátima, que também agradeceu a parceria com a ArcelorMittal.

Patrícia Dias, assessora da ArcelorMittal, comentou sobre o significado de ações como a realizada nesta sexta-feira. “Estamos aqui para mostrar que as meninas podem ser o que quiserem. Pode ser na engenharia, na matemática, na astronomia. O importante é que elas continuem estudando para seguirem na área que almejam”, disse.

Professora da Escola Municipalizada Rialto, Mariana Medeiros, falou sobre como o projeto pode impactar os alunos. “É incrível para os estudantes terem essa oportunidade, principalmente para as alunas pensarem nas possibilidades de carreiras que podem seguir. Além disso, todos os alunos podem refletir sobre a importância do respeito e da igualdade de condições”, comentou.

Aluna da escola de Rialto, Helena Silva, de nove anos, relatou sua experiência após assistir à apresentação teatral. “Adorei estar aqui hoje. A apresentação me motivou muito e me encorajou para seguir a profissão que eu quiser no futuro”, contou a estudante.

Sobre a Fundação ArcelorMittal

A Fundação ArcelorMittal é o núcleo de investimento e transformação social do Grupo ArcelorMittal, e sua estratégia principal se divide em três eixos de atuação: educação, cultura e esporte. Por meio de projetos e iniciativas nessas áreas, se propõe a transformar a vida de crianças e jovens de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos para um futuro melhor. Saiba mais em: www.famb.org.br.