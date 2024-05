Ações incluem ações de reflorestamento e plantio de mudas e visita guiada à Floresta da Cicuta - Felipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Ações incluem ações de reflorestamento e plantio de mudas e visita guiada à Floresta da CicutaFelipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Publicado 24/05/2024 18:56

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), vai realizar nesta segunda-feira (27), ações de reflorestamento e plantio de mudas na Escola Vocacionada Socioambiental – Ciep 483 Municipalizado Ada Bogato, situado no bairro Paraíso de Cima.

Já na terça-feira (28), a programação inclui uma visita guiada para os alunos do ensino fundamental da escola na Floresta da Cicuta, localizada entre os municípios de Barra Mansa e Volta Redonda.

O Dia da Mata Atlântica, comemorado no dia 27, foi criado com o objetivo de conscientizar a população sobre a urgente necessidade de preservar e proteger o que resta da Mata Atlântica brasileira, o bioma mais degradado do Brasil.

SERVIÇOS:

‘Dia da Mata Atlântica’ - Ações de reflorestamento e plantio de mudas

Data: Segunda-feira (27)

Horário: 14h

Local: Escola Vocacionada Socioambiental – Ciep 483 Municipalizado Ada Bogato, situado no bairro Paraíso de Cima.

Visita guiada na Floresta da Cicuta

Data: Terça-feira (28)

Horário: 8h às 10h30

Local: Floresta da Cicuta, entre os municípios de Barra Mansa e Volta Redonda