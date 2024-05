Restaurante do Povo Irmã Ruth serve três refeições diárias, de qualidade e a preços populares - Arquivo/CCS PMBM

Restaurante do Povo Irmã Ruth serve três refeições diárias, de qualidade e a preços popularesArquivo/CCS PMBM

Publicado 26/05/2024 14:27

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, segue alimentando a população com Restaurante do Povo Irmã Ruth que serve três refeições diárias, de qualidade e a preços populares. A unidade divulgou o cardápio disponível para esta semana (27 a 31).

O café da manhã composto por pão francês com margarina e um café preto ou com leite é servido das 6h30 às 9h e custa R$ 0,50; enquanto o cardápio do almoço e do jantar variam no dia a dia e ambos custam R$ 1. O horário do almoço vai das 10h30 às 14h e o jantar das 18h às 20h. Além das três refeições a preços populares, o local ainda oferece música ao vivo todas às sextas-feiras no jantar, com apresentações de integrantes que fazem parte do Projeto Música nas Escolas.

Confira o cardápio de almoço e jantar:

Segunda-feira (27)

Almoço: Linguiça de frango acebolada, Polenta ao Sugo, Arroz branco/feijão carioca, duo de repolho e pepino.

Jantar: Cubos Suínos ao Molho Shoyo/Ovos, Farofa de Alho, Arroz branco/feijão carioca, Duo de Repolho e Pepino.

Sobremesa: Doce tablete

Suco: Tangerina

Terça-feira (28)

Almoço: Frango Assado, Creme de milho, Arroz branco/feijão preto, Almeirão e Berinjela

Jantar: Dobradinha, Polenta, Arroz branco/feijão preto, Almeirão e Berinjela

Sobremesa: Gelatina de morango

Suco: Guaraná

Quarta-feira (29)

Almoço: Filé de Frango Grelhado, Jardineira de Legumes, Arroz branco/ feijão carioca, Mix de folhas e Tabule.

Jantar: Frango Assado, Espaguete ao Sugo, Arroz branco/ feijão carioca, Mix de Folhas e Tabule.

Sobremesa: Doce tablete

Suco: Manga

Quinta-feira (30)

Feriado

Sexta-feira (31)

Almoço: Feijoada/Ovos, Farofa de Alho, Arroz branco/ feijão preto, Acelga e Vinagrete.

Jantar: Vaca Atolada, Purê de Batata, Arroz branco/ feijão preto, Acelga e Vinagrete.

Sobremesa: Laranja

Suco: Morango