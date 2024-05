Ação foi realizada no Programa de Saúde da Família do Ano Bom, para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 26/05/2024 14:19

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou neste sábado (25), a vacinação contra a dengue. A ação foi realizada no PSF (Programa de Saúde da Família) do bairro Ano Bom, com foco em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Ao final da campanha, foram aplicadas 178 doses do imunizante contra a doença. Além da vacina, o combate ao mosquito transmissor continua sendo fundamental para vencer a dengue.

De acordo com a enfermeira responsável pelo setor de Imunização, Hellen Martins, o imunizante é muito importante para o não agravamento de casos clínicos. “Ao receber a vacina, o paciente estará prevenindo desenvolver as formas mais graves da doença, que em determinados casos podem levar ao óbito”, ressaltou Hellen.

A dengue é transmitida através do mosquito Aedes aegypti, que também é o responsável por transmitir outras arboviroses, como a zika e a chikungunya. O diagnóstico da doença se dá por meio de exames laboratoriais.